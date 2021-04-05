Народный артист России, 79-летний певец Лев Лещенко, который ровно год назад переболел коронавирусом, после этого перенес четыре сердечных приступа. Об этом он рассказал в эфире программы "Судьба человека".

По словам артиста, перенесенная болезнь постоянно держит его в тревоге за собственное здоровье. После выписки из больницы Лещенко слишком часто обращался к врачам, а процесс восстановления для него оказался тяжелым.

"У меня было четыре сердечных приступа! Я попадал на стенокардию мощную!" - заявил Лещенко и добавил, что в такие минуты его "кошмарило и колбасило так, что вылетал из жизни".

При этом певец, несмотря на проблемы со здоровьем, не собирается отказываться от работы, поскольку тогда ему не миновать депрессии.

Ранее "Страна" писала о том, что певец Лев Лещенко пожаловался на нищету из-за отсутствия концертов.

Также мы сообщали, что 75-летний юморист Петросян попал в больницу из-за подхваченного коронавируса.