Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, что сейчас выбирают место для строительства нового аэропорта на Донбассе, о котором ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, его могут построить в районе Святогорска.

Об этом рассказал вице-премьер-министр и министр по Донбассу Алексей Резников в интервью телеканалу "Дом".

"Мы сейчас анализируем, как это устроено в других городах мира, где тоже напряженная военная ситуация. Например, как заходят на посадку самолеты в Израиле или в Багдаде. Мы изучаем этот опыт", - заявил он.

Резников добавил, что вопросом безопасного воздушного коридора занимается "Украэрорух".

Министр привел пример проекта, который предложили реализовать на базе Святогорска.

"Его разработали народный депутат Владимир Воронов и его коллеги, и они меня в хорошем смысле втянули в эту работу. Я был на презентации и просто влюбился в этот проект. Мне очень хочется его реализовать. Это идея создания в Святогорске хаба – туристического, образовательного, IT-шного. Я считаю, что это абсолютно реалистично", - считает вице-премьер.

Он напомним, что Святогорске находится Свято-Успенская Святогорская лавра, которая является магнитом, в том числе для паломничества и религиозного туризма.

Напомним, в феврале Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта на Донбассе между Луганской и Донецкой областями.

Также ранее Резников назвал потери от войны на Донбассе. Он заявил, что убытки от войны и потери территорий в Донецкой и Луганской областях составили 375 миллиардов гривен. По его словам, эта сумма без учета стоимости находящихся там активов.