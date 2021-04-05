В "красной" Закарпатской области спустя 14 дней разрешили перевозки пассажиров, которые были запрещены на территории региона из-за карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Закарпатской области. По их данным, работа транспорта возобновится уже со вторника, 6 апреля.

"Комиссия решила с 00:00 часов 6 апреля 2021 года разрешить осуществление на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении, в количестве не большем, чем количество мест для сидения, предусмотренном технической характеристикой транспортного средства, определенном в регистрационных документах на такое транспортное средство", - рассказали в ОГА.

Также комиссия ТЭБ и ЧС решила предоставить местным комиссиям возможность принять решения об усилении карантинных ограничений на местах, чтобы не ухудшить показатели по коронавирусу в регионе.

"Мы должны удержать и улучшить результаты, достигнутые за период пребывания региона в "красной" зоне. Это возможно сделать только благодаря сознательной дисциплине всех людей. А дисциплина не бывает без контроля, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы разорвать цепь заражения Covid-19 и снизить нагрузку на медицинскую систему", - заявил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Правоохранителям было поручено обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантинных правил в общественном транспорте.

Напомним, 23 марта региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила запретить на территории области перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом, так как Закарпатская область находилась в красной зоне карантина. Отметим, сейчас область так же находится в этой зоне.

Также мы рассказывали, что в этом регионе превышен допустимый уровень госпитализации больных с Covid-19.