Главный редактор сайта "Цензор" Юрий Бутусов написал в соцсети, что после съемок программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" ему угрожали расправой экс-депутат Евгений Мураев и его охранники. После этого полиция возбудила уголовное дело.

Пост Бутусова появился в Фейсбуке 2 апреля, а официальное сообщение Нацполиции в той же соцсети 5 апреля.

По словам пресс-службы полиции, следователи уже приняли у журналиста заявление о совершении правонарушения, а информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

"Правовая квалификация - ч.1 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности), предусматривающая наказание в виде исправительных работ или лишения свободы", - сказано в посте полиции.

Правоохранители добавили, что "потерпевший допрошен, в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия для установления и проверки всех обстоятельств совершения указанного преступления".

О конфликте Юрий Бутусов написал еще 2 апреля.

"Владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев вместе со своей охраной после телеканала "Украина 24" угрожал мне и пропагандировал "особый статус всех областей Украины". Жду реакцию президента, СНБО и правоохранительных органов - будут санкции против пророссийского предателя так же, как по Медведчуку?" - гласит запись Бутусова.

Также в посте говорится, что Мураев зашел в гримерку в кольце пяти или шести охранников и прямо под камерами видеонаблюдения стал кричать: "Если бы это не был мой канал, я бы с тобой разобрался прямо здесь!"

Как понятно из видеозаписи инцидента, выложенной на Ютубе, конфликт начался с того, что Бутусов назвал Мураева российским агентом. Экс-нардеп сказал, что журналист ответит за то, что в течение шести лет оправдывает происходящее в Украине после Майдана.

Услышав это, Бутусов вскочил с места и ринулся к Мураеву. Нардеп прошлого созыва отшатнулся, когда журналист приблизился практически вплотную, развернулся и начал уходить, а Бутусов пытался схватить его за руку. После этого оба покинули студию, удалившись за кулисы.

Когда после публикации Бутусова поднялась шумиха, Мураев тоже прокомментировал инцидент журналистам телеканала "Наш".

"Вы верите, что я мог кого-то ударить? Мы обсуждали вчера очень важный вопрос Донбасса. Мы восстанавливали хронологию, кто там виноват. К сожалению, не перешли к тому, что надо делать...", - рассказал политик.

По его словам, он высказал свою позицию, которая не понравилась Бутусову и другим гостям, принявшимся называть Мураева рукой Кремля.

"А дальше почему-то меня позвали выйти, но драться отказались. Меня с детства учили: встал - бей. Не хочешь бить - зачем вставать? В общем, было глупо: сорвали передачу...", - с сожалением отметил Мураев.

Также "Наш" показал запись с камер наблюдения в кулуарах "Украины 24", из которой понятно, что Мураев один зашел к Бутусову и один вышел. Таким образом, его оппонент солгал насчет свиты охранников.

В том же эфире Мураев прокомментировал и поразительную оперативность реакции полиции. По его словам, он не наблюдал такой же скорости, когда избивали журналистов неугодных власти каналов и штурмовали эти СМИ.

А после возбуждения полицией дела экс-депутат высказался в своем Фейсбуке.

"Инцидент с Бутусовым начинает обрастать новыми подробностями. Оказывается, обделавшийся и зовущий всех в свидетели потерпевший, достал язык из толерантного места и готов был ответить. Повторяю: трус, ябеда, а теперь ещё и жалкий клоун. Одним словом - мусор", - написал Мураев.

Ранее "Страна" рассказывала о конфликте Бутусова и советника украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича.

Мы также писали о предложении Бутусова объявить героями Украины тех, кто убивал правоохранителей на Майдане.