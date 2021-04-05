В МОЗ разъяснили, что можно колоть в качестве второй дозы. Фото: universum.clinic

Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 индийской вакциной Covishield от Института сыворотки крови, можно делать второй укол вакциной AstraZeneca, произведенной на любых других производственных площадках.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Фейсбуке со ссылкой на рекомендации министерству, данные Национальной технической группой экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

В частности, вакцина производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio):

  • идентичны по составу и технологии изготовления;
  • не рассматриваются как разные вакцины;
  • являются взаимозаменяемыми.

Скриншот из Фейсбука ЦОЗ

Ранее "Страна" сообщала, что прибытие южнокорейского препарата Минздрав ожидает в апреле. Его будут использовать для второго укола после Covishield.

Мы также рассказывали, что к концу марта в Украине вторую дозу вакцины от коронавируса получили всего два человека.

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