В МОЗ заявили, что привившимся Covishield украинцам вторую дозу можно делать любым аналогом AstraZeneca
Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 индийской вакциной Covishield от Института сыворотки крови, можно делать второй укол вакциной AstraZeneca, произведенной на любых других производственных площадках.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Фейсбуке со ссылкой на рекомендации министерству, данные Национальной технической группой экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
В частности, вакцина производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio):
- идентичны по составу и технологии изготовления;
- не рассматриваются как разные вакцины;
- являются взаимозаменяемыми.
Ранее "Страна" сообщала, что прибытие южнокорейского препарата Минздрав ожидает в апреле. Его будут использовать для второго укола после Covishield.
Мы также рассказывали, что к концу марта в Украине вторую дозу вакцины от коронавируса получили всего два человека.