Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 индийской вакциной Covishield от Института сыворотки крови, можно делать второй укол вакциной AstraZeneca, произведенной на любых других производственных площадках.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Фейсбуке со ссылкой на рекомендации министерству, данные Национальной технической группой экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

В частности, вакцина производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio):

идентичны по составу и технологии изготовления;

не рассматриваются как разные вакцины;

являются взаимозаменяемыми.

Ранее "Страна" сообщала, что прибытие южнокорейского препарата Минздрав ожидает в апреле. Его будут использовать для второго укола после Covishield.

Мы также рассказывали, что к концу марта в Украине вторую дозу вакцины от коронавируса получили всего два человека.