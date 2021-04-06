В среду, 7 апреля, в 2021 году отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы. Это великий и светлый, один из двенадцати главных праздников у православных христиан.

Название образовано от слов "благая весть". Ее получила пресвятая Дева Мария от архангела Гавриила. Он сообщил женщине о предстоящем рождении Иисуса Христа. Именно этому воспоминанию и посвящен праздник.

"Страна" рассказывает читателям о Благовещении, публикует его традиции и запреты, народные приметы и суеверия, сильную молитву, а также делится красивыми поздравительными открытками.

Благовещенье 2021 - суть праздника, традиции, молитвы, что нельзя делать

Благовещение называют еще Благовещеньевым днем. Он ежегодно выпадает на 7 апреля, дата не меняется. Символ праздника - белые голуби.

Христине отмечают праздник с VII века. Они вспоминают о благой вести Марии о рождении Иисуса, который, по словам архангела Гавриила, станет Сыном Божьем и спасет всех людей от грехов.

О событии детально повествует в Евангелие от Луки:

В ночь с 6 на 7 апреля ежегодно проводится всенощное бдение по случаю Благовещения. В связи с пандемией коронавируса в этом году посетить ее, возможно, удастся не всем. Поэтому публикуем запись богослужения из Киево-Печерской Лавры.

Можно помолиться и дома. Священнослужители рекомендуют ничего не "выпрашивать", а благодарить, просить очистить от грехов и одиночества, желать здоровья родным.

Особенно сильной в этот день считается молитва о излечении от бесплодия и даровании ребенка. Ее обычно читают у иконы Богородице или с зажженной свечой в руках:

На Благовещение допускается послабления для тех, кто соблюдает Великий пост. Сегодня можно съесть рыбу и блюда с растительным маслом.

При этом категорически запрещается ссориться, клеветать, иметь плохие мысли, впадать в уныние. Не допускается тяжелая работа по дому и в огороде.

В народе праздник традиционно связан с многочисленными народными обычаями приметами. Считается, что на Благовещение весна полностью побеждает весну. На рассвете наши предки умывались водой, молились Богородице о самом заветном.

Наши бабушки говорили: "Как проведешь Благовещенье, так будешь жить целый год". Таким образом, сегодняшний день нужно провести максимально достойно: с верой в сердце, с чистыми помыслами и добрыми делами.

Поздравления и открытки с Благовещением