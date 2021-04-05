В Москве скончался спортивный комментатор и основоположник телетрансляций профессионального бокса на российском ТВ Владимир Гендлин. Он умер в возрасте 84 лет от последствий перенесенного COVID-19.

Об этом сообщает издание "Ведомости".

В марте у Гендлина случился обширный инфаркт, после которого он успешно перенес две операции. Его быстро выписали из больницы, однако вскоре он почувствовал себя плохо. Ему сделали тесты на коронавирус, показавшие отрицательный результат, но затем врачи нашли у него антитела и сделали вывод о перенесенном COVID-19. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. Гендлина госпитализировали, 4 апреля перевели на ИВЛ. А 5 апреля он скончался.

Гендлин был талантливым боксером, на любительском уровне он провел 51 бой, одержав 50 побед и лишь однажды проиграв. Он был мастером спорта по боксу. После окончания карьеры работал тележурналистом в Волгограде, а также детским тренером по боксу в Кисловодске.

В 1989 г. возглавил первый в СССР клуб профессионального бокса "Ред старз".

Гендлин был двукратным лауреатом российской телевизионной премии ТЭФИ, как комментатор специализировался на теме бокса. В середине 1990-х он создал программу "Большой ринг" на канале НТВ. С 1994 по 2016 гг. работал комментатором на трансляциях каналов НТВ и НТВ-Плюс, с 2000 г. - еще и на Первом канале России.

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