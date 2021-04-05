На территории "оранжевой" Хмельницкой области с 7 по 18 апреля будут действовать ограничения "красной" зоны карантина. В частности, со среды запрещается работа ресторанов, спортзалов, а также проведения массовых мероприятий.

Об этом по итогам заседания Хмельницкой областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в понедельник, 5 апреля, сообщает пресс-служба областной госадминистрации.

C 7 по 18 апреля в Хмельницкой области запрещается:

работа общепита (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;





работа торгово-развлекательных центров;





работа других заведений развлекательной деятельности;





работа учреждений сферы торгового и бытового обслуживания населения;





работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов всеми категориями граждан, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;





проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников, мероприятий по оценке качества образования;

работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;





торговля на рынках, кроме продовольственных;





посещение учебных заведений независимо от формы собственности;





регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области;





проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации;





пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;





посещение посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, не чаще чем один раз в неделю) учреждений и заведений сферы социальной защиты, кроме учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно).

Однако будет разрешена работа субъектов хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи.

Напомним, сегодня в Полтаве и Ивано-Франковске прошли митинги противников карантинных ограничений.

Также мы сообщали, что мэр Львова допустил запрет авиа- и железнодорожного сообщения с городом в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Тем временем министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что под угрозой попадания в "красную" зону карантина оказалась Харьковская область. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что общенациональный карантин может быть введен в случае, если "покраснеют" 13 регионов. На данный момент на максимальном уровне карантинных ограничений находятся Киев и 10 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская.