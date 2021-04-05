Вторник, 6 апреля, принесет в Украину очередную порцию весеннего снега. Синоптики прогнозируют приход холодного атмосферного фронта, который придет с северо-запада на территорию страны уже ближайшей ночью. Циклон, который накроет Украину в ближайшие дни, в некоторых областях будет сопровождаться довольно сложными, как для апреля, погодными условиями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки в западных регионах и в Житомирской области ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, в Карпатах во вторник значительный снег. Температура воздуха в этих регионах ночью от +3 до -3 градусов. Днем +1-6 градусов.

На остальной территории страны завтра - без существенных осадков. Ночью от 0 до +5, в дневные часы +9-13 градусов.

Также 6 апреля в Украине, кроме северных областей, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.





Ранее "Страна" писала о том, что в Украину пришел холодный атмосферный фронт.

Также мы сообщали, что синоптик предупредила, что в Украину вернутся мороз, снегопады и сильный ветер.