В Лисичанске Луганской области 4 апреля неизвестные разрисовали белой краской памятник героям-добровольцам, а также оставили на постаменте слово "Ленин".

Об этом сообщает в Фейсбуке начальница Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

О том, что испортили памятник, расположенный в районе Дворца культуры по улице Красной, полиции рассказала местная жительница.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что около в воскресенье 6:00 неизвестный зарисовал краской надпись на памятнике "Слава героям-добровольцам".

По поводу надругательства над памятником полицейские начали досудебное расследование. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

По словам Погукай, правоохранители принимают меры по выяснению обстоятельств происшествия и лицам, имеющим к нему отношение.

К слову, в феврале вандалы уже покушались на этот памятник, погнув флагшток рядом с ним.

В Украине постоянно совершают надругательства над памятниками в честь участников АТО. Например, три года назад в Запорожье вандалы разрушили памятный знак воинам АТО, установленный "Национальным корпусом".

А в январе в Умани была повреждена мемориальная стена воинам антитеррористической операции.