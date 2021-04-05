Россия перебрасывает на территорию аннексированного Крыма бойцов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team (CIT), занимающаяся расследованием военных конфликтов в Украине и Сирии.

4 апреля в TikTok были опубликованы кадры с железнодорожной платформой, на которой была расположена самоходная артиллерийская установкой "Нона-С", состоящая на вооружении воздушно-десантных войск РФ.

"Проверив номер платформы с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что она следует со станции Череха в Псковской области на станцию "Симферополь-грузовой", - говорится в сообщении.

И отправку, и получение груза осуществляла воинская часть 07264 - 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ, бойцы которой известны как "псковские десантники". Входящий в состав этой дивизии 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк дислоцируется как раз в поселке Череха.

Ранее "Страна" писала о том, что на Крымском мосту засняли колонну российской военной техники.