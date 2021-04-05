Окружной административный суд Киева (ОАКС) признал незаконными действия Комитете по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), который обнаружил плагиат в работах министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщил Шкарлет в своем Telegram-канале.

Министр заявил, что ОАСК "признал противоправными действия Национального агентства по обеспечению качества высшего образования по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник" в ряде его научных работ.

"За моим иском против НАОКВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. Как и обещал, в судебном порядке я защитил свое имя как ученого, который никогда не заиимался плагиатом.

Поэтому всех своих политических оппонентов, которые пытались на этом построить целую кампанию по дискредитации, искренне поздравляю с ожидаемым фиаско", - написал Шкарлет.

Министр добавил, что на некоторое время Комитет по вопросам этики НАОКВО "превратился в инструмент манипуляций".

"И здесь речь идет не обо мне, а о том, что злоупотребление полномочиями и личные интересы отдельных чиновников дискредитируют институциональные основы академической добропорядочности. Убежден, что подобная практика должна быть искоренена", - добавил он.

Глава Нацагенства Сергей Квит отреагировал на заявление Шкарлета и заявил, что в случае удовлетворения иска, НАОКВО намеренно обжаловать его в апелляционном суде.

"По иску С.Н. Шкарлета к Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования (в лице Комитета по вопросам этики) был заявлен иск о признании действий противоправными, признании противоправным и отмене решения 12.10.2020 года Окружной административный суд города Киева вынес постановление об открытии производства по делу и рассмотрении дела в упрощенном производстве без вызова сторон. По состоянию на 5 апреля 2021года копия решения суда в Национальное агентство не поступала. Единый государственный реестр судебных решений, в котором обязательно публикуются все судебные решения, не содержит решения в указанном деле", - сообщил Сергей Квит "Интерфаксу-Украина".

Он добавил, что если даже такое решение действительно было принято, то на данный момент его содержание Нацагенству не известно.

"Поэтому предоставлять любые комментарии еще рано. Однако в случае удовлетворения иска, Национальное агентство будет обжаловать такое решение в апелляционном суде", - добавил Квит.

Напомним, 11 сентября Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие плагиата в научных работах Шкарлета. Там заявил, что в четырех публикациях министра было допущено использование текстовых заимствований без ссылки на источник.

Наличие плагиата в работах Шкарлета подтвердили также независимые международные эксперты. Им были направлены отрывки работ, переведены на английский язык.

Также мы рассказывали, что 17 декабря сообщество Национального университета "Киево-Могилянской академии" (НаКМА) заявило, что репутация Шкарлета как ученого является небезупречной, а факты использования плагиата в научных работах общеизвестны.

Также мы рассказывали, как под Офисом президента проходила акция протеста Шкарлета.