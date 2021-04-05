Сегодня, 5 апреля, в Донецкой области похоронили 5-летнего Владика Шихова. По данным "Народной милиции ДНР", ребенок погиб после сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Украина не подтверждает и не опровергает обвинений.

Тело мальчика лежало в маленьком гробу, обшитом белой атласной тканью. Он был закрытым, поскольку, по словам родных, тело разорвалось на несколько частей.

"Прости меня, что я в эту минуточку тебя выпустила. Я ж не знала, что такое будет. Божечки! Это ж крест на всю жизнь. Тебя даже нельзя открыть, тебя даже нельзя поцеловать. Миленький мой, хороший мой! Ты ж так любил к нам приезжать…" - рыдала над гробом бабушка. Ребенок приехал к ней на выходные в гости в поселок Александровский Бахмутского района.

Похороны Владика. Кадр из видео News Front

Дольше других над гробом стояли мама и папа мальчика. Вторая бабушка, плача, сказала: "Ребенок только вышел. И все - взрыв! Раскидала его на все части". Она опровергла информацию, что взрыв якобы случился после того, как дедушка принес домой снаряд, который сдетонировал (такая версия публиковалась в СМИ, - Ред.)

Родители над гробом сына. Кадр из видео News Front

5-летнего Владика похоронили вместе с его любимыми мягкими игрушками: плюшевыми медведем и собакой, желтой пластмассовой машинкой. На могилу положили красные розы, лилии и разноцветные ромашки.

Похороны ребенка в "ДНР". Кадр из видео News Front

На похоронах, помимо родственников и местных жителей, присутствовала киевский адвокат Татьяна Монтян, которая сейчас находится в "ДНР".

По данным СМИ "ДНР", трагедия случилась в минувшие выходные. Мальчик 2016 года рождения выбежал во двор частного дома. Прогремел взрыв снаряда, из-за которого у ребенка оторвало конечности, он скончался до прибытия скорой помощи.

"Народная милиция ДНР" утверждает, что причина трагедии - сброс боеприпаса с беспилотного летательного аппарата. Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что по факту смерти ребенка проводится расследование. Детали трагедии он не назвал.

Москва не ставит под сомнение факт случившегося, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Следственный комитет России возбудил дело о гибели ребенка. В нем обвинили украинских военных.

Официальный Киев, включая президента Владимира Зеленского, случившееся в Александровском на момент подготовки материала не комментировал.

События разворачиваются на фоне обострения ситуации в серой зоне и на фронте. Сегодня Денис Пушилин заявил, что у украинской армии уже все готово для наступления на Донецк. Этому предшествовало стягивание украинских войск к линии соприкосновения. В отдельном материале "Страны" - что говорят и думают в Донецке про слухи о большой войне.