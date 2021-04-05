Путин подписал закон, позволяющий ему идти еще на два президентских срока
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ему избраться главой государства еще дважды.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
Документ был принят в соответствии с поправками в Конституцию РФ, за которые в прошлом году голосовали российские граждане.
Что означает подписание закона об обнулении президентских сроков
24 марта Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении закон № 1057340-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который позволил Владимиру Путину снова выдвигать свою кандидатуру на пост президента.
Этот закон включает в себя пакет изменений, которые приводят избирательное законодательство в соответствие с поправками, которые приняли летом прошлого года.
Согласно закону, быть президентом РФ можно не более двух сроков, но это не касается тех, кто занимал президентскую должность до вступления поправок в силу поправок к Конституции.
То есть, в случае Путина происходит "обнуление", и теперь он может баллотироваться еще два раза.
Итого, если он захочет и его изберут, он сможет быть у руля еще 16 лет (4 года до выборов в 2024 году и два срока по 6 лет).
То есть, править Россией он может до 84 лет.
Кроме того, определяются и новые требования к кандидатам в президенты РФ:
- Возраст не меньше 35 лет;
- Проживание в России на протяжении 25 лет и больше;
- Отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом (эта норма не относится к "ранее имевшим гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию".
Идея "обнуления" президентских сроков после принятия поправок в Конституцию предложена депутатом Валентиной Терешковой.
"Страна" писала, что "обнуление Путина" многое меняет для Украины, которая ждала ухода ВВП уже в 2024 году. И связывала с этой датой ряд надежд хотя бы по Донбассу: что Россия его наконец отдаст Киеву без "минских" условий. А еще больше надежд в Киеве было связано с возможной дестабилизацией ситуации в России в момент перехода власти или же сразу после нее.