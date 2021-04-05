Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ему избраться главой государства еще дважды.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Документ был принят в соответствии с поправками в Конституцию РФ, за которые в прошлом году голосовали российские граждане.

Что означает подписание закона об обнулении президентских сроков

24 марта Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении закон № 1057340-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который позволил Владимиру Путину снова выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

Этот закон включает в себя пакет изменений, которые приводят избирательное законодательство в соответствие с поправками, которые приняли летом прошлого года.

Согласно закону, быть президентом РФ можно не более двух сроков, но это не касается тех, кто занимал президентскую должность до вступления поправок в силу поправок к Конституции.

То есть, в случае Путина происходит "обнуление", и теперь он может баллотироваться еще два раза.

Итого, если он захочет и его изберут, он сможет быть у руля еще 16 лет (4 года до выборов в 2024 году и два срока по 6 лет).

То есть, править Россией он может до 84 лет.

Кроме того, определяются и новые требования к кандидатам в президенты РФ:

Возраст не меньше 35 лет;

Проживание в России на протяжении 25 лет и больше;

Отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом (эта норма не относится к "ранее имевшим гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию".

Идея "обнуления" президентских сроков после принятия поправок в Конституцию предложена депутатом Валентиной Терешковой.

"Страна" писала, что "обнуление Путина" многое меняет для Украины, которая ждала ухода ВВП уже в 2024 году. И связывала с этой датой ряд надежд хотя бы по Донбассу: что Россия его наконец отдаст Киеву без "минских" условий. А еще больше надежд в Киеве было связано с возможной дестабилизацией ситуации в России в момент перехода власти или же сразу после нее.