Президент Украины Владимир Зеленский, который высказал готовность помочь Катару с Чемпионатом мира по футболу, заявил, что во время его проведения украинские полицейские будут помогать следить за порядком. По словам главы государства, их пригласили как лучших.

Об этом Зеленский рассказал по итогам официального визита в Катаре в своем Telegarm-канале в понедельник, 5 апреля.

"Горжусь, что в следующем году во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу украинские полицейские будут помогать следить за порядком. Их пригласили как лучших", - написал президент.

Он добавил, что во время визита украинская делегация в составе министров и руководителей ведомств, отвечающих за различные отрасли, подписала с катарской стороной 13 важных межгосударственных документов. Также было подписано и два коммерческих контракта.

"Эти договоренности дают зеленый свет для воплощения совместных проектов, в которых мы выступаем надежным партнером. И это - благодаря реформам, которые делают украинскую экономику привлекательной для международных бизнес-партнеров", - добавил украинский президент.

Зеленский рассказал, что подписанные меморандумы касаются привлечения инвестиций в нашу страну, развития аграрного сектора и утверждения Украины как гаранта продовольственной безопасности в мире.

Также, по словам президента, были заключены соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики, инфраструктуры, о перспективах военно-технического сотрудничества.

"В будущем мы представили возможности инвестирования в банковский сектор. Договорились и о взаимном признании свидетельств моряка. На очереди - признание национальных водительских удостоверений", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что в Катаре прозвучал украинский гимн, "а в дальнейшем будет звучать украинский язык".

"Моя жена, первая леди Украины Елена Зеленская продолжает вводить украиноязычные аудиогиды в музеях мира. Теперь настало время Катара", - сообщил президент.

Напомним, 4 апреля Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл с официальным визитом в Катар. Президент встретился с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

Что касается чемпионата мира, то он должен пройти в Катаре с 21 ноября по 21 декабря 2022 года. Сейчас в стране активно готовятся к проведению соревнований. Президент уже заявлял, что украинские компании заинтересованы в инфраструктурных проектах для обеспечения проведения ЧМ по футболу.