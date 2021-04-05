Среди арестованных за непристойное поведение девушек в Дубае нет гражданок России.

Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Дубае, передает ТАСС.

Как рассказали дипломаты, среди задержанных есть один россиянин, который присутствовал при съемке.

В то же время спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко сообщил "Интерфакс-Украина", что в ОАЭ задержали 11 гражданок Украины. По его словам украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела.

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - сказал он.

Кроме того, спикер заявил, что 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.

Напомним, сегодня сообщалось, что полиция в Дубае задержала группу из 40 девушек, среди которых были украинки, позирующих обнаженными на балконе отеля.

При этом, по информации СМИ, среди задержанных находились восемь россиянок, а также гражданки Украины, Беларуси и Молдовы.

Кроме того, сообщалось, что среди задержанных на секс-вечеринке в Дубае девушек оказалась дочь олигарха из России - Алина Воронина.