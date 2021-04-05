Сопредседатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко заявил, что главный антикризисный рецепт - отправить на "локдаун" некомпетентную и безответственную власть.

Об этом говорится в комментарии сопредседателя ОПЗЖ, опубликованном на сайте политсилы.

По его словам, "Украина попала в замкнутый круг вызовов и проблем, из которого очень сложно выбраться". Бойко добавил, что это проваленная вакцинация, переполненные больницы и нехватка койко-мест и медиков.

Чтобы остановить "эпидемию безответственности", поразившую власть, нужно сменить правительство и пересмотреть Государственный бюджет.

Бойко заявил, что в национальной экономике очередная кризисная ситуация.

"Два первых месяца с начала года отмечены падением промышленного производства и сельского хозяйства. Сокращается объем перевозок. Почти на 13% упали объемы строительства, хотя власть продолжает твердить об успехах "большой стройки". Из-за "локдаунов" миллионы людей опять сидят без работы и думают только о том, как выжить и чем оплачивать заоблачные тарифы. И это ставит под большой вопрос все радужные прогнозы правительства о росте экономики на более чем 4,5%", - сказал политик.

Он добавил, что целый год потерян в бесполезной говорильне и отчётах о мнимых успехах власти.

"В пустоту оказались потрачены десятки миллиардов гривен из бюджетного фонда борьбы с Covid-19. И власть отказывается отчитаться перед людьми, на что конкретно ушли бюджетные средства и в чьих карманах осели", - отметил народный депутат.

По словам Юрия Бойко, нынешняя власть поражена вирусом некомпетентности и безответственности.

"Это наша главная проблема. У правительства второй год нет внятной программы действий. Планы и прогнозы, сверстанные Кабмином, та же программа вакцинации, проваливаются уже на начальных этапах. Затевая реформы, чиновники даже не представляют, что они получат в итоге. Медреформа разрушает медицину. Из-за образовательной реформы закрываются школы и увольняются учителя. Но власть придумывает и продавливает всё новые "идеи", - добавил сопредседатель ОПЗЖ.

Бойко считает, чтобы остановить эту "эпидемию безответственности", необходимо отправить на локдаун нынешнюю власть.

"Сменить правительство и пересмотреть государственный бюджет. Срезать расходы на силовиков и чиновников, остановить разрушительные реформы, а вместо непрофильных затрат направить деньги на помощь экономике, предпринимателям и громадам. Снизить тарифы и помочь украинским семьям", - заявил Бойко.

Напомним, в Кабмине готовятся внести в "красную" зону еще две области. Это может привести к общенациональному локдауну.

Также мы сообщали, что 5 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 179 человек. Больше всего новых случаев за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (1 155 ), Днепропетровской области (1 003) и Львовской области (1 121).