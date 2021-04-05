Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко направил депутатское обращение в Службу безопасности Украины касательно оснований для въезда в Украину у участников российской поп-группы "На-На". Ранее они выступали в аннексированном Крыму, а на сентябрь этого года у исполнителей запланирован концерт в Киеве.

Фотографии обращения нардеп обнародовал в своем телеграм-канале.

Гончаренко сообщил, что ему стало известно о рекламной кампании концерта "На-На" в Киеве, который запланирован на 25 сентября. Местом проведения мероприятия на сайте по продаже билетов указан "Октябрьский дворец".

"Вместе с тем, широко известно про проведение этой группой (а именно: 26 мая 2019 года), концерта на территории АР Крым, в городе Симферополе - который с марта 2014 года временно оккупирован Российской Федерацией".

В обращении Гончаренко привел примеры веб-страниц, подтверждающих, что "На-На" провела концерт в Крыму.

Также нардеп потребовал от СБУ прояснить информацию касательно того, запрещен ли на данный момент въезд участникам группы "На-На" в Украину, и если такого запрета нет, намерена ли СБУ рассмотреть вопрос о его введении.

На данный момент на сайтах по продаже билетов на концерты действительно указано, что мероприятие состоится 25 сентября в Киеве.

Также там размещена информация о том, что концерт планировалось изначально провести первого ноября 2020 года.

По словам организаторов мероприятия, концерт тогда был перенесен из-за карантинных ограничений в Украине.

Напомним, в октябре 2020 года представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что ведомство не располагает информацией об этой группе. В то же время он заверил, что любым лицам, которые посещали оккупированные территории в нарушение законодательства Украины, запрещен въезд в страну на три года.

Ранее мы писали о том, как пограничники не пустили на съемки в Украину российскую актрису Розу Хайруллину по причине посещения Крыма.