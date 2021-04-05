Турецкие власти задержали десять бывших адмирала после того, как они заявили об опасности пересмотра конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы из-за строительства канала "Стамбул".

Об этом сообщает издание "Aljazeera".

Турецкие власти посчитали это попыткой вмешаться в работу правительства. Столичная прокуратура пояснила, что 10 отставных адмиралов задержали, чтобы предотвратить уничтожение улик и определить других подозреваемых, задействованных в инциденте. Еще четверых подозреваемых не стали задерживать, приняв во внимание их преклонный возраст.

Кроме того, в числе задержанных оказался Джем Гюрдениз - один из основателей новой турецкой морской доктрины "Голубая родина". Эта доктрина предполагает, что у Турции есть права на существенные морские территории, включая акватории некоторых греческих островов.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

Напомним, в конце марта в Турции утвердили план строительства канала "Стамбул", который пройдет параллельно проливу Босфор, после учета запросов от граждан. Власти заявили, что канал не будет подпадать под действие Конвенции Монтре 1936 года.

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