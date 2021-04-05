Министерство здравоохранения Украины ожидает получить в апреле 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую производят по лицензии компании "Астразенека" (переименованной в Vaxzevria - Ред.) в Южной Корее. Препарат поступит в нашу страну в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"Украина ожидает в апреле на получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что "все вакцины AstraZeneca против Covid-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми", в отличие от вакцин разных типов.

Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной в Индии, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной в других странах.

По данным группы экспертов, "вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми".

В Минздраве уточнили, что вакцины разных типов и созданные разными компаниями, не взаимозаменяемы. Поэтому, к примеру, людям, которые привились первой дозой векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя вводить вторую дозу вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac Китай).

В Министерстве здравоохранения также гарантируют, что вакцина для второй прививки будет доступна в достаточном количестве.

Вместе с тем в Минздраве напомнили, что увеличили интервал между введением первой и второй доз вакцины индийской Covishield (произведенной по лицензии AstraZeneca) до 12 недель.

Напомним, ранее Индия приостановила поставки на экспорт вакцины от AstraZeneca, которой сейчас прививают от коронавируса украинцев. Позже это подтвердили в Минздраве и выразили надежду, что в апреле возобновится экспорт препарата компании Астразенека.

Также мы рассказывали, что 25 марта в Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.