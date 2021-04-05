В Украину приедет вакцина, изготовленная южнокорейской компанией по лицензии Астразенеки. Фото: wikipedia.org

Министерство здравоохранения Украины ожидает получить в апреле 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую производят по лицензии компании "Астразенека" (переименованной в Vaxzevria - Ред.) в Южной Корее. Препарат поступит в нашу страну в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"Украина ожидает в апреле на получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что "все вакцины AstraZeneca против Covid-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми", в отличие от вакцин разных типов.

Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной в Индии, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной в других странах.

По данным группы экспертов, "вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми".

В Минздраве уточнили, что вакцины разных типов и созданные разными компаниями, не взаимозаменяемы. Поэтому, к примеру, людям, которые привились первой дозой векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя вводить вторую дозу вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac Китай).

В Министерстве здравоохранения также гарантируют, что вакцина для второй прививки будет доступна в достаточном количестве.

Вместе с тем в Минздраве напомнили, что увеличили интервал между введением первой и второй доз вакцины индийской Covishield (произведенной по лицензии AstraZeneca) до 12 недель.

Минздрав Украины ожидает в апреле южно-корейскую Астразенеку

Минздрав Украины ожидает в апреле южно-корейскую Астразенеку

Напомним, ранее Индия приостановила поставки на экспорт вакцины от AstraZeneca, которой сейчас прививают от коронавируса украинцев. Позже это подтвердили в Минздраве и выразили надежду, что в апреле возобновится экспорт препарата компании Астразенека.

Также мы рассказывали, что 25 марта в Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться