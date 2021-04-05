Ким Веремийчук, экс-адвокат беглого украинского экс-судьи Николая Чауса, прокомментировал заявления его супруги в интервью "Стране".

Он опроверг информацию о том, что для защиты интересыов Чауса его и действующего замглавы Офиса президента Андрея Смирнова прислал бывший президент Петр Порошенко.

"Слова Светланы Чаус о том, что мы с Андреем Смирновым были от Порошенко - неправда. Николай Алексеевич набрал меня лично после того, как его задержали на взятке. На следующий же день, в обед, он мне позвонил и сказал, что ему нужна правовая помощь. Мы встретились в НАБУ. В тот же день заключили договор на предоставление адвокатских услуг. Если не ошибаюсь, это было 9 августа 2016 года. На следующий день Николай Алексеевич не явился на допрос в НАБУ. И детективы поехали к нему домой проводить обыск. Я тоже приехал, и встретил в квартире Светлану Чаус. Но я не говорил, что я ее адвокат - я был адвокатом Николая Алексеевича. В дальнейшем и Светлана Чаус, и его мать также заключили со мной договор", - рассказывает Веремийчук.

Он также прокомментировал заявления Светланы Чаус о том, что адвокаты приезжали к ней на встречи по ночам и соблюдали конспирацию.

"Что касается того, что мы приезжали ночью, Светлана была максимально неискренна. У меня с ней сохранилась переписка в телефоне за 2017 год, и там есть сообщения о времени и месте встреч. Я предлагал ей приехать ко мне в офис. Но она говорила, что ей не с кем оставить детей, и к тому же, она неуверенно чувствовала себя за рулем. Поэтому просила, чтобы я приехал к ней. Офис у меня был в центре, они жили на Левом берегу Киева, мне в рабочее время было неудобно ехать к ней. Так что я заканчивал рабочий день, судебные заседания и встречи, а потом уже приезжал к Светлане. Но это было по ее инициативе", - добавил адвокат.

Он уточнил, что ему неизвестны обстоятельства вывоза Чауса из Украины в 2016 году. И он так же, как и Андрей Смирнов, не считает это похищением.

"Мне неизвестны обстоятельства, как судью Чауса вывозили из страны. Я об этом только читал в прессе. Также я общался с Николаем Алексеевичем после этих событий. Он не говорил о том, что его принудили выехать. Да и о каком принуждении может идти речь? Это все равно, что вы пришли ко мне в гости выпить чаю. Мы сидим на кухне, входная дверь закрыта. Я вас удерживаю силой? Но вы ведь в праве взять и уйти? Мне кажется, в случае с Чаусом было нечто подобное", - считает Веремийчук.

Также он задается вопросом: если Николая Чауса действительно похитили в 2016 году, почему он или его супруга не заявили об этом в правоохранительные органы?

"Светлана в вашем интервью умалчивает о том, что Николай Алексеевич по приезду в Кишинев 2-3 месяца находился под стражей в СИЗО. На этот период времени ни у кого не было к нему доступа, даже я к нему не попадал на конфиденциальную беседу. Он еще там мог заявить, что его похитили и незаконно удерживают, и попросить о помощи и защите. С 2017 года по сегодня ни разу Чаус лично или через членов семьи, жену или маму, не обозначил, что против него были применены противоправные действия. А сейчас его супруга заявляет, что его исчезновение в субботу, 3 апреля, это уже второе похищение. То есть, она решила рассказать об этом, только когда ситуация повторилась. Скажу так: если второе похищение произошло так же, как первое, то я за Чауса не волнуюсь", - завил Веремийчук.

Он также утверждает, что защита Чауса и его семьи не была профанацией со стороны адвокатов.

"До какого-то времени я активно принимал участие в защите семьи Чаус. Например, я добился отказа НАБУ и САП в специальном (заочном) судебном расследовании в отношении Чауса. Мы зафиксировали много процессуальных нарушений. Но Светлана эти события почему-то забывает упомянуть. Также она не помнит, как я дважды добился того, чтобы был отменен арест с автомобиля "Прада", который был изъят как вещдок по делу. Он принадлежит маме Чауса. Дело Чауса у меня хранится в 6 сегрегаторах - это конкретные результаты моей работы. И Светлана знает об этих результатах", - вспоминает юрист.

Помимо прочего, адвокат опровергает слова Светланы Чаус о том, что он вместе со Смирновым запрещали ей рассказывать о том, что они ее защищают, а также обращаться в полицию.

"Не было шантажа и угроз. Это был конструктивный диалог защитника со своим клиентом. А если допустить, что мы как адвокаты работали плохо, что мешало Светлане или Николаю Чаусу отказаться от наших услуг и нанять других адвокатов? Ведь Николай Чаус - не простой человек, он профессиональный судья, который знает законы и в них разбирается. Мы неоднократно дискутировали по вопросам правоприменения. Ни разу не слышал от него, что неправильно выбрана позиция защиты. Если адвокат не устраивает, зачем ждать очередного похищения клиента? Светлану никто не принуждал работать с нами. К тому же, о том, что у Светланы есть еще один адвокат Ростислав Кравец мне, например, было неизвестно. Но нашли же они еще одного адвоката", - рассуждает Ким Веремийчук.

Он также воссоздал "Стране" тот самый разговор со своей подзащитной Светланой Чаус, который она цитировала в интервью. Речь о фразе, сказанной Кимом: "12 лет. Не меньше".

"Когда Светлана Чаус спрашивала, можно ли уменьшить срок для ее супруга, я действительно отвечал: "От 8 до 12 лет. Не меньше". Потому что столько предусмотрено санкцией статьи 368, частью 4-й - до сих пор на память помню эту статью. Я ей объяснял, что за коррупционные действия не может быть меньше минимального срока, а также невозможен условный срок. Но если заключена сделка о признании вины, тогда суды могут дать меньше минимального срока", - вспоминает Веремийчук.

Он также опровергает то, что заявление о политическом убежище в Молдове Чаус написал под давлением.

"Ходатайство Николая Чауса о политубежище в Молдове было написано при моем участии. И в основу этого заявления была возложена та доказательная база, которую собрал я. Супруга Николая Чауса сейчас рассказывает вам в интервью о какой-то кулуарщине - Лысенко, Грановский, еще какие-то люди. Я с указанными людьми не знаком. Мне тут нечего комментировать. Но стоял ли кто-то над Николаем Алексеевичем с дубинкой и требовал подписать заявление о политубежище - такого не было. Это заявление было написано и подписано им, и мы с ним вместе формулировки выписывали", - утверждает адвокат.

И все же адвокат подтвердил некоторую информацию, которую в интервью "Стране" озвучила супруга экс-судьи.

В частности, по словам адвоката, рассказ Светланы Чаус о визите Александра Полищука, который и принес Николаю Чауса взятку, правдив. Веремийчук сообщил, что Полищук и Чаус действительно были давно знакомы и работали вместе. Кроме того, Полищук действительно был связан с Сытником, главой НАБУ.

"Про Полищука - чистая правда. И этому обстоятельству должен дать оценку суд. Не НАБУ. Они правда были знакомы. Николай Алексеевич подсказывал мне обратить на это внимание, а я путем адвокатских запросов получил подтверждение этой информации", - отметил Веремийчук.

Кроме того, адвокат подтвердил, что действительно предлагал своей подзащитной развестись с Николаем Чаусом. Однако не настаивал на этом.

"Детективы НАБУ в первые же дни наложили арест на имущество Чауса и его семьи. Это обычная практика при расследовании коррупционных преступлений, где санкция предусматривает конфискацию. В том числе арестовали квартиру, которая была приобретена в браке. Я пытался добиться отмены ареста в пользу Светланы. Квартира не поделена, она в совместной собственности. Светлана переживала за детей, которым не останется жилплощади в Киеве. И спрашивала, что можно юридически сделать. Один из методов - развод. Я ей это озвучил, она отказалась. Никто никого не заставлял", - заявил "Стране" юрист.

Напомним, о похищении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который скрывается с 2016 года в Молдове после объявления подозрения НАБУ, 3 апреля сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец со ссылкой на слова его супруги.

Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила факт похищения экс-судьи. По данному факту заведено уголовное дело.

Жена Чауса обвинила замглавы Офиса президента Андрея Смирнова в причастности к его похищению. Тот назвал это "бредом собачьим".

5 апреля молдавские правоохранители заявили, что похищением беглого украинского экс-судьи Николая Чауса занимались иностранцы. Они уже выехали из Молдовы в Украину. Одного из подозреваемых удалось задержать.