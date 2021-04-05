В столице ОАЭ Дубае задержали группу девушек, которые участвовали в обнаженной фотосессии на балконе небоскреба.

Сообщалось, что среди них были гражданки Украины, России, Молдовы и Беларуси. Но официально подтвердили пока лишь арест украинок. А наличие среди них россиянок опровергли в консульства РФ.

В арабской стране строгие законы об общественной морали, поэтому арестованным может грозить до полугода тюрьмы и штрафы.

Собрали подробности скандальной истории.

Ню-фотосессия в сердце арабской страны

3 апреля в соцсетях появились ролики и фото обнаженной фотосессии на балконе гостиницы в престижном районе Dubai Marina у пляжа с песчаным побережьем и причалом, где швартуются роскошные яхты.

На видео и фото более десяти девушек позируют на камеру обнаженными.

Арабские шейхи в ярости: 12 голых девушек устроили фотосессию на балконе одного из небоскрёбов в Дубае. А там как бы законы Шариата, и даже поцелуй на публике может выйти боком. Участников съёмки уже арестовали, им грозят реальные сроки и штрафы pic.twitter.com/xLMbG9VVzQ — Лента.ру (@lentaruofficial) April 4, 2021

Местное издание "The National" уточнило, что фотосессия могла быть частью рекламной кампании израильского филиала американского порно-сайта. По информации Daily Mail, впервые видео опубликовал израильский порносайт.

Кадры со скандальной фотосессии. Фото: Daily Mail

Кадры, которые появились в Twitter, возмутили местную общественность, и в тот же день моделей задержала полиция. Там заявили, что это неприемлемое поведение, которое не отражает ценности и этику арабской страны.

Что касается задержанных, то сначала в СМИ фигурировала информация о 40 человеках. Затем в генконсульстве России в Дубае заявили, что задержали 12 человек.

"Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет", – процитировали российских дипломатов "РИА Новости".

Задержанным грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 38 тыс. грн) за нарушение законов ОАЭ о приличии. Организатору мероприятия грозит до 1,5 лет тюрьмы и штраф в 50 тыс. дирхамов (около 364 тыс. грн).

В Объединенных Арабских Эмиратах действуют жесткие правила морали. Женщинам рекомендуют не носить мини-юбки, декольте и платья, которые просвечиваются. Купальники разрешены только на пляже. Секс вне брака является незаконным. Поцелуи на публике запрещены.

Что известно о задержанных украинках

Среди участниц обнаженной фотосессии предварительно одиннадцать девушек из Украины. Это подтвердили дипломаты.

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - рассказали в МИД.

Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела. 6 апреля украинский консул должен посетить украинок.

Британское издание Daily Mail в своем материале даже назвало имена некоторых из украинок.

По данным издания, на фото с балкона есть 19-летния украинка Яна, которую на балконе можно узнать по татуировке на ноге.

У Яны также есть фото с надписью по-украински.

Вот лицо Яны без очков.

Еще одна девушка - Диана. Тоже с татуировкой, но на другой ноге.

У Дианы также есть узнаваемая татуировка на руке.

Также журналисты пишут о моделях Екатерине Кащенко и Софие Ткачук. Они также разместили в своих социальных сетях видео и фото из Дубая.

Вот фото Екатерины Кащенко.

София Ткачук:

По данным издания, всем девушкам, участвовавшим в съемках, было не более 20 лет.

Что известно о задержанных из России и Беларуси

Российские СМИ со ссылкой на генконсульство сначала написали о задержанных гражданах России. Называлась предварительная цифра - восемь человек.

"Сейчас ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать это несколько сложно, статья достаточно серьезная - участие в развратных действиях", - сообщили РИА Новости в генконсульстве.

При этом собеседник агентства не исключил, что участниц фотосессии могут помиловать в связи с наступлением месяца Рамадана.

Телеграм-канал Mash назвал двоих из возможных задержанных. Это 21-летняя дочь бывшего банкира "Национального корпоративного банка" Максима Воронина - Алина, которая судя по скриншотам ее переписки, которую опубликовал канал, могла заниматься эскорт-услугами.

При этом сама она участие в съемках в Дубае отрицала.

Алина Воронина

Еще одним задержанным по делу о секс-вечеринке Mash назвал IT-предпринимателя Алексея Концова, основателя международной компании "Involta", который ранее выступал с лекцией "Как создавать и монетизировать международные интернет-проекты". Правда, потом появилась информация, что он не имел отношения к мероприятию, а лишь снимал ее из соседнего отеля.

Алексей Концов. Фото Mash

Однако позже появилась информация, также со ссылкой на генконсульство России в Дубае, что среди задержанных только один россиянин, который присутствовал при съемке, а вот девушек с гражданством России среди задержанных - нет.

Также в генконсульстве уточнили, что было задержано 12, а не 40 человек. При этом на фото с балкона видно, что только на одном снимке, как минимум, 16 обнаженных девушек, не считая фотографа. А иностранные СМИ продолжают писать о 40 человеках.

В генконсульстве Беларуси в Дубае сообщили, что пока нет официального подтверждения того, что среди задержанных девушек были белоруски.

Если цифра, названная российским консульством подтвердится, значит 12 задержанных - это 11 украинок и 1 россиянин.

Ранее мы писали, что Дубай назвали - столицей секс-туризма. Это связывают с увеличением количества проституток, услугами которых пользуются иностранцы. Власти стали активно развивать сферы услуг для привлечения путешественников, а также разрешили употреблять алкоголь в отелях, барах и ночных клубах при наличии лицензии. Обычно именно в таких местах и предлагают секс-услуги.