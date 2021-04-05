Россия ведет контакты с руководством Соединенных Штатов Америки по ситуации в Украине. Такое заявление сделал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне", — отметил Рябков.

Как говорит Рябков, "в ответ на высказанную Госдепартаментом озабоченность эскалацией конфликта на Донбассе", российские дипломаты уверили коллег из США, что она беспочвенна.

"И озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает сами эти договоренности. Вот если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки", — считает Рябков.

Напомним, в конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о стягивании российских войск к границе с Украиной. Эти данные подтвердило и Европейское командование вооруженных сил США, объявив о "потенциально неминуемом кризисе".

1 апреля украинская разведка сообщила, что Российская Федерация завершает подготовку мероприятий, целью которых является "провокация Украины на военный ответ" на Донбассе, а также некие "миротворческие" действия. Военные не исключили попытку продвижения российских войск вглубь Украины.

На следующий день Джо Байден впервые за почти два месяца пребывания на должности президента США позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили, в частности, и ситуацию на границе между РФ и Украиной.

Также в НАТО прошло совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной.

Между тем в Кремле еще раньше заявили, что переброска российских войск к границе с Украиной "не должна беспокоить другие страны", а РФ не представляет угрозы "ни для одной страны мира".