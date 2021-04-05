Центральная избирательная комиссия отложила объявление результатов выборов на 87-м округе в Ивано-Франковской области до решения судов.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в понедельник, 5 апреля.

Члены ЦИК заслушали главу окружной избирательной комиссии, задали ему вопросы, после чего глава ЦИК Олег Диденко объявил, что до получения всех решений суда заседание переносится на неопределенный срок.

По его словам, ЦИК детально будет обрабатывать полученные материалы, анализировать их, а также намерена дождаться рассмотрения исков относительно выборов в 87-м округе в судах.

Напомним, ранее кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко заявил о краже голосов и о том, что окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

Вчера ЦИК сообщил, что на округе №87 на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и набрал 29,69%.