В американском штате Флорида власти округа Мэнати предупредили жителей о возможности прорыва резервуара с водой на бывшем фосфатном заводе Пайни-Пойнт, в результате чего соседние территории может накрыть волна технической воды высотой в шесть метров.

Об этом сообщает газета The New York Times.

В субботу. 3 апреля, губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати из-за протекающего резервуара. По словам представителей властей, в течение нескольких минут на окрестности могут вылиться около 480 миллионов галлонов технической воды (около 18 тысяч кубометров - Ред.).

В свою очередь центр по чрезвычайным ситуациям региона заявил, что вода, которая выливается из резервуара, "соответствует большинству стандартов качества морской воды" и "не радиоактивна", однако у нее повышен уровень кислотности.

В районе предприятия объявлена эвакуация из-за угрозы затопления около 320 домов.

"Мы сейчас сократили объем в резервуаре до 340 миллионов галлонов (1,2 миллиона кубометров - Ред.). Если произойдет полный прорыв, в течение минут все это может полностью вылиться волной воды в 20 футов высотой (6 метров - Ред.)", - заявил администратор округа Скотт Хоупс в ходе совместной с губернатором пресс-конференции.

Он также призвал всех, кто находится в зоне эвакуации, покинуть свои дома. В то же время чиновник рассказал, что заключенные тюрьмы округа Мэнате, которые находятся в зоне эвакуации, были переведены на второй этаж здания, куда вода не достанет.

Губернатор Флориды заявил в ходе конференции, что в среднем удается выкачать около 33 миллионов галлонов воды в день, и национальная гвардия штата должны доставить еще 20 дополнительных насосов.

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