Более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в год собираются выпустить на одном из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии - компании Panacea Biotec. Такой договоренности достиг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.

"РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V" ежегодно. Производство "Спутник V" на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ", - отметили в фонде.



По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, партнерства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии.

Ранее "Страна" писала о том, что в России выяснили, как "Спутник V" влияет на здоровье тех, кто делал уколы ботокса или пластику.

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