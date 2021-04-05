Читатели "Страны", которые находятся в аэропорту Домодедово и собираются лететь с пересадками в Украину сообщают, что прямо около гейта им обьявили, что только что пришло сообщение, что Украина не пускает на свою территорию мужчин-граждан России от 18 до 60 лет.

Также говорят, что уже с завтрашнего дня тех, кто подпадает под запрет, не будут садить не рейсы.

В то же время, глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко опроверг "Стране" подобный запрет, но сказал, что тщательно проверяются основания для въезда на территорию страны граждан РФ.

"Нет, это не правда. Мы не закрывали въезд гражданам Российской Федерации. Мы тщательно проверяем основания их въезда на территорию Украины: соответствие цели, и оснований пребывать на территории Украины. Такого, чтобы запрещали въезд — нет абсолютно", — сообщил Дейнеко.

Напомним, сегодня в Кремле выразили сожаления о разрыве отношений между Украиной и Россией.

Также мы писали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что сегодня Украина - враг России, а Беларусь - холуй.