Одной из задержанных девушек в Дубаи, которые позировали для откровенной фотосессии в общественном месте, оказалась дочь российского олигарха, бывшего главы "Национального корпоративного банка" Максима Воронина.

Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает Telegram-канал Mash, одна из девушек - Алина Воронина, дочка известного банкира. В паблике также опубликовали скриншот её переписки. Судя по нему девушка занималась эскортом. В переписке она скидывала параметры своего тела, свои фото, также там обсуждался бюджет, который девушке готовы предложить за ее услуги.

Напомним, видео с полностью обнаженными девушками, которые позировали на балконе небоскреба в популярном туристическом районе Марина, появилось 3 апреля. На записи было видно, как на балконе с прозрачными бортами выстроились более десяти голых девушек, а сзади их снимал фотограф. Фотосессия проходила в рамках рекламной кампании для израильского сайта, по предварительной информации, порнографического.

На появление данного непристойного видео отреагировали власти ОАЭ и подобную ситуацию назвали недопустимой. Отметим, что в этой стране запрещены даже поцелуи на публике.

Ранее мы рассказывали, что девушка Илона Маска снялась вместе с подругой обнаженными.

Также сообщали, что Telegram удалил крупнейший канал об эскортницах.