Президент Украины Владимир Зеленский, который вчера вместе с супругой прибыл с официальным визитом в Катар, заявил, что украинские компании заинтересованы в инфраструктурных проектах для обеспечения в 2022 году проведения в этой стране Чемпионата мира по футболу.

Об этом Зеленский заявил в интервью катарским СМИ, которое опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Зеленский напомнил, что в 2012 году Украина принимала Чемпионат Европы по футболу, а в Киеве в 2019 году проходил финальный матч Лиги чемпионов среди клубных команд.

"Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами. Это могут быть и чисто технические аспекты, и вопросы безопасности. Также украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов в мирового мундиаля", - сказал Зеленский.

Напомним, "Страна" писала о том, что чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 21 декабря 2022 года. Сейчас в стране активно готовятся к проведению соревнований. Мы писали о том, что в Катаре во время подготовки к футбольному чемпионату мира на стройках погибли уже более 6,5 тысяч заробитчан.

Также мы сообщали, что Андрей Шевченко оценил группу отбора к ЧМ-2022 в Катаре, куда попали Украина и чемпионы мира.