Власти Канады порекомендовали авиакомпаниям страны соблюдать большую осторожность при полетах над Украиной в связи с повышением там военной активности.

Об этом идет речь в сообщении Министерства транспорта Канады.

Канадским самолетам рекомендуют избегать полетов над восточной частью Украины и над Крымом, объясняя это "нестабильной ситуации с безопасностью" в стране.

"Существует потенциальный риск от повышенной военной активности и специального противовоздушного вооружения на Крымском полуострове, а также угроза, связанная с просчетами и недопониманием", - говорится в сообщении.

В частности, канадским самолетам рекомендовали не входить в воздушное пространство над Симферополем и Днепропетровской областью, а также проявлять большую осторожность в небе над Киевом, Одессой и Львовом.

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