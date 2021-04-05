Депутат российской Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель об "украинском русском языке".

Об этом он рассказал "РИА Новости" в понедельник, 5 апреля.

"Это реверанс в нашу сторону, пусть развивают русский язык. Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной", — сказал парламентарий.

Он добавил, что из-за преследования русского языка в Украине уже 20 лет длится гражданская война.

"В Донбассе это проявилось острее и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается", — добавил Бальбек.

Напомним, вчера пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что Россия не обладает монополией на владение русским языком. По ее словам существует и украинский русский язык. Как заявила Мендель, русский язык - это часть культурного разнообразия страны.

Ранее глава МВД Арсен Аваков также задался вопросом, почему Украина должна отказываться от русского языка. В своей аргументации Аваков настаивает на том, что классическая русская литература принадлежит в том числе и украинской культуре.