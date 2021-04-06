Сегодня 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Водолея. День удачен для супружеской близости, зачатия ребенка и других созидательных процессов, требующих много физической силы. В этот день можно не ограничивать себя в еде, поскольку калории будут быстро сжигаться за счет нагрузки на мышцы. Египтяне считали сегодняшние сутки благоприятными для закладки фундамента новой пирамиды. Эзотерики также не исключают, что сегодня представители Зодиака смогут подготовить фундамент для какого-то масштабного и успешного проекта.

Для этого важно знать свое место силы и вектор, куда направлять мужскую энергию сегодняшнего дня.

Стихия огня (Овен, Лев, Стрелец)

Ваша сила заключена в солнце, огне, физической активности (порой агрессивности), движении, искренности, импульсивности и энтузиазме. Поэтому ощущая упадок сил, можно зажечь аромалампу или церковную свечу, чтобы в течение 15 минут успокоиться, смотря на пламя огня. Расслабляюще действует камин, солнечная погода, фитнес-клуб, взаимодействие с другими знаками огненного типа.

Сегодня вы можете попасть в неприятную ситуацию, если будете следовать чужим советам вместо того, чтобы думать своей головой и действовать самостоятельно. Важно соблюдать эмоциональное равновесие и быть осмотрительными при общении с малознакомыми людьми.

Укрепить взаимоотношения с семьей помогут поездки на природу, посиделки вне дома. Но досуг потребует финансовых вложений.

Стихия земли (Телец, Дева, Козерог)

Ваша сила заключена в природных ресурсах, материальных ценностях и телесных практиках. Взбодриться поможет массаж, грязевые или солевые ванны, маски, пилинг и т.д. Ваш ресурс - это работа с телом. В стрессовых ситуациях вы должны стремиться к физическому расслаблению.

Сегодня удачу может принести ваше умение быть в моменте, трудолюбие и нацеленность на конечный результат. И, наоборот, ваша медлительность и холодность, а еще ворчливость и чрезмерная критичность по отношению к самим себе может сыграть с вами злую шутку.

Если сможете совладать с неприязнью, общаясь с неприятными вам людьми, одержите личную выгоду. Также полезным будет и качественный отдых.



Стихия воздуха (Близнецы, Весы, Водолей)

Сила и основной источник энергии всех воздушных знаков - свежий воздух. Поэтому практикуйте дыхательные упражнения и пешие прогулки вдали от проезжей части. Идеальными в этом плане могут стать отпуск в горах или в лесу около реки. Несколько недель такого релакса помогут вам зарядиться энергией на весь год.

Лучшим ресурсом в кризисных ситуациях для вас станет сбор и обмен информацией с людьми вашей же стихии. Действуйте умом и обаянием, и так же уклоняйтесь от неприятных вам поручений.

Стихия воды (Рак, Скорпион, Рыбы)

Источником, который восполнит вашу энергию, может стать даже проточная вода. Прохладный душ поможет избавиться от стресса и унесет негативные мысли.

Вашим главным ресурсом является интуиция и инициатива в отношениях. Лучшее место для отдыха - поездка к морю или океану. Настроение поднимет также общение с интересными людьми.

Сегодня вы можете предпочесть уклоняться от препятствий, нежели с ними бороться. Избегайте шумных компаний, потому что вы можете быть сегодня чересчур чувствительны к реакциям людей и их умозаключениям.

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