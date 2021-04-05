От -8 до +13 градусов. Какой будет погода во вторник в Украине
Во вторник, 6 апреля, на территории Украины удержится прохладная погода с сильным порывистым ветром, местами пройдет снег.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"6 апреля холодный воздух охватит западную часть Украины, днем ожидается +3...+8 градусов, местами от 0 до +3 градусов. В Карпатах от -3 до -8 градусов мороза", - поделилась синоптик. Также во вторник подует сильный северо-западный ветер.
В то же время в Киевской и Винницкой областях, в восточных, южных, большинстве центральных областей в течение дня ожидается +9...+13 градусов.
Во вторник в западных областях Украины выпадет мокрый снег, Карпатах возможен сильный снег, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях - небольшой дождь.
На остальной территории Украины будет без осадков, лишь в Крыму местами пройдет незначительный дождь.
В Киеве во вторник будет теплая и комфортная погода. В течение дня температура воздуха ожидается от +10 до + 13 градусов. Будет облачно, но без осадков.
Также синоптик рассказала, какой будет погода на следующий день.
"На Благовещение (7 апреля - Ред.) холодная воздушная масса продвинется дальше, одновременно с юго-запада в Украине прыгнет циклон. Поэтому через эту сомнительную дружбу арктического холода и средиземноморской влаги дожди перейдут в мокрый снег, преимущественно на Западе и Севере Украины.
Левобережья принадлежать теплой погоде, поэтому там ожидаются преимущественно дожди", - рассказала Диденко.
В конце недели, ближе к выходным ожидается потепление.
Напомним, погода 5 апреля на территории Украины обещает быть свежей, в западных областях возможно потепление до +14 градусов.
Также мы сообщали, что во второй день апреля Карпаты замело снегом.