Во вторник, 6 апреля, на территории Украины удержится прохладная погода с сильным порывистым ветром, местами пройдет снег.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"6 апреля холодный воздух охватит западную часть Украины, днем ​​ожидается +3...+8 градусов, местами от 0 до +3 градусов. В Карпатах от -3 до -8 градусов мороза", - поделилась синоптик. Также во вторник подует сильный северо-западный ветер.

В то же время в Киевской и Винницкой областях, в восточных, южных, большинстве центральных областей в течение дня ожидается +9...+13 градусов.

Во вторник в западных областях Украины выпадет мокрый снег, Карпатах возможен сильный снег, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях - небольшой дождь.

На остальной территории Украины будет без осадков, лишь в Крыму местами пройдет незначительный дождь.

В Киеве во вторник будет теплая и комфортная погода. В течение дня температура воздуха ожидается от +10 до + 13 градусов. Будет облачно, но без осадков.

Также синоптик рассказала, какой будет погода на следующий день.

"На Благовещение (7 апреля - Ред.) холодная воздушная масса продвинется дальше, одновременно с юго-запада в Украине прыгнет циклон. Поэтому через эту сомнительную дружбу арктического холода и средиземноморской влаги дожди перейдут в мокрый снег, преимущественно на Западе и Севере Украины.

Левобережья принадлежать теплой погоде, поэтому там ожидаются преимущественно дожди", - рассказала Диденко.

В конце недели, ближе к выходным ожидается потепление.

Напомним, погода 5 апреля на территории Украины обещает быть свежей, в западных областях возможно потепление до +14 градусов.

Также мы сообщали, что во второй день апреля Карпаты замело снегом.