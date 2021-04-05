Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива выразил мнение, что Украина находится на пороге масштабных боевых действий на Донбассе. По его словам, это выгодно президенту Владимиру Зеленскому и новой администрации президента США Джо Байдена.

Об этом Кива рассказал в комментарии "Стране".

"Звонок Байдена Зеленскому - благословение на широкомасштабные боевые действия на Донбассе, что впоследствии приведут к войне на всей территории Украины. Власть готовит нашей стране кровавый сценарий. Таким образом Зеленский попытается смыть свои преступления, легализовав тот правовой беспредел, который сегодня устроил по отношению к своим согражданам. Следующего шага уже нет, мы уперлись в хаос и формирование диктаторского режима Зеленского", - сообщил народный депутат.

Кива также считает, что боевые действия не выгодны ни России, ни так называемым "ЛДНР".

"Россия хочет снятия санкций, и спокойно достроить "Северный поток-2", а так называемые ОРДЛО истощены семилетним противостоянием, у них нехватка ресурсов для прямых боевых действий. Только Зеленскому и новой администрации Байдена выгодно начало широкомасштабной войны. Это даст возможность Байдену и ОП говорить об усилении санкций РФ и замораживании проекта "Северный поток-2", - считает представитель ОПЗЖ.

Также депутат заявил, что власть активно готовится к внеочередным парламентским выборам, поэтому всячески пытается уничтожить оппозицию.

"Я знаю на 100%, что депутаты "Слуги народа", их пиарщики уже начали подготовку к предстоящим внеочередным выборам. Основная преграда для власти - рейтинги оппозиционных партий, которые составят значительную конкуренцию власти и смогут изменить позиции в парламенте. И сейчас оппозицию пытаются дискредитировать: продуцируя ярлыки "руки Кремля", пугая "пророссийским реваншем" и т.д. Мы для них - неподконтрольные противники, а все остальные парламентские партии так или иначе - подконтрольны Госдепу. Поэтому власть пытается уничтожить ОПЗЖ", - заявил нардеп.

Напомним, в конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о стягивании российских войск к границе с Украиной. Эти данные подтвердило и Европейское командование вооруженных сил США, объявив о "потенциально неминуемом кризисе".

1 апреля украинская разведка сообщила, что Российская Федерация завершает подготовку мероприятий, целью которых является "провокация Украины на военный ответ" на Донбассе, а также некие "миротворческие" действия. Военные не исключили попытку продвижения российских войск вглубь Украины.

На следующий день Джо Байден, впервые за почти два месяца пребывания на должности президента США, позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили, в частности, и ситуацию на границе между РФ и Украиной.

Кроме того, совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной прошло в НАТО.

Между тем в Кремле еще раньше заявили, что переброска российских войск к границе с Украиной "не должна беспокоить другие страны", а РФ не представляет угрозы "ни для одной страны мира".