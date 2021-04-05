В Греции с понедельника, 5 апреля, отменили часть ограничительных мер, которые были введены для борьбы с распространением Covid-19. Возобновляется работа большинства магазинов, но при этом местные жители должны заранее оформить свой визит онлайн. Внутри магазина одновременно могут находиться не более 20 человек. Крупные торговые центры пока остаются закрытыми.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Также в выходные дни семьям и группам не более трех человек разрешено совершать поездки внутри страны.

При этом, по данным местных СМИ, общий показатель заболеваемости в Греции остается на высоком уровне. С начала пандемии там выявили более 275 тыс. случаев коронавируса, более 8,3 тыс. человек скончались.

Португалия открывает музеи, школы и террасы кафе после двух месяцев ограничений из-за COVID-19

А в Португалии с 5 апреля возобновляют работу музеи, школы и террасы кафе после двух месяцев ограничений, действовавших из-за распространения Covid-19.

Быстрый рост случаев заражения в стране начался после Рождества и Нового года, когда в стране ослабили ограничения, чтобы жители могли отметить праздники. Уже к середине января власти вернули жесткие ограничения, поскольку уровень заражений стремительно рос.

Теперь ограничения ослабили, однако граждане все равно должны будут соблюдать определенные меры безопасности. В частности, максимум четыре человека смогут сидеть вместе за столиком на террасе кафе. Музеи будут работать, но они смогут самостоятельно ограничивать часы работы, если посчитают это нужным.

Обязательным остается ношение масок в общественных местах, люди в основном продолжат работать в удаленном режиме. Всего в стране коронавирусом в настоящий момент болеют более 26,1 тыс. человек.

С начала пандемии в стране выявили более 823,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 16,9 тыс. человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нацполиции поблагодарили украинцев, которые сообщают о работающих во время карантина учреждениях.

Также мы сообщали, что ученые выяснили, что солнечные лучи способны убивать коронавирус быстрее чем грипп.