Губернатор Черкасской области Александр Скичко, который в прошлом был шоуменом и ведущим "Евровидения", стал студентом старейшего американского вуза - Гарвардского университета.

Об этом в Instagram сообщила его супруга Елизавета Юрушева.

"Мой муж теперь учится в Гарварде. Пишу это и у меня мурашки по телу! Сколько я его знаю, он всегда движется вперед. Если что-то не знает – он выучит, если что-то не получается – он не опускает руки, а старается до тех пор, пока не получится. И сейчас Саша поступил на курсы по коммуникации и leadership (лидерство - Ред.) в Гарварде и теперь если он не на работе, то за компьютером – учиться и делает домашку! Он даже задумывается поехать туда, когда будет возможность, чтобы поучиться там на стационаре", - написала Юрушева.

Отметим, что у Скичко уже есть высшее образование. В 2013 году он окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности "международная экономика". В 2019 году Скичко в ходе парламентских выборов был избран нардепом от "Слуги народа" по 197 округу (города Золотоноша, Канев, часть Сосновского района города Черкассы).

Мы писали о том, что Зеленский назначил нардепа-шоумена Скичко губернатором Черкасской области 29 января 2021 года.

"Страна" также сообщала, что губернатор Скичко ездит по городам и селам Черкасчины в ботинках за 55 000 гривен на меху нутрии.