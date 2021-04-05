В понедельник, 5 апреля, в "красной" Ивано-Франковской области под зданием областной государственной администрации (ОГА) несколько десятков человек устроили акцию протеста. Они требуют разрешить работу промышленных рынков и движение пригородных поездов во время карантинных ограничений.

Об этом сообщает и публикует соответствующие фото местное издание "Блиц-Инфо".

Работники рынков и железнодорожного транспорта пригородного сообщения митингуют против ограничений "красной" зоны карантина, которые предусматривают запрет работы рынков и остановку пригородных поездов. Митингующие просят снять эти ограничения.

В свою очередь Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в ОГА обещали сегодня в течении четырех часов проработать возможность возобновления работы рынков.

"Поэтому скоро наконец-то будет известно как, когда и при каких условиях промышленные рынки смогут работать. Городские власти всячески поддержат предпринимателей. Теперь слово за областной администрацией. Ждем", - рассказал мэр.

Ранее мы рассказывали, что в Полтаве протестующие против карантина перекрыли центр города. Предприниматели требуют выплаты социальной помощи от правительства и равных условий для работников различных рынков в условиях локдауна.

Также сообщали, что в "красном" Николаеве Нацгвардия заблокировала местный рынок из-за нарушения карантина.