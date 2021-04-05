Вскоре между Россией и Украиной не останется никакого места для "шагов на основе взаимности" и эту информацию можно воспринимать "только с глубоким сожалением".

Такую позицию Кремля касательно введения Киевом санкций в отношении Россотрудничества и ряда российских компаний высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы скоро, наверное, с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места - ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо", - ответил Песков на вопрос, предпримет ли Москва ответные меры в отношении Киева.

Представитель российского лидера добавил, что такие новости можно воспринимать "только с глубоким сожалением".

Также Песков, отвечая на вопрос, скажется ли ситуация с Россотрудничеством в Киеве на деятельности Национального культурного центра Украины в Москве, заявил, что "принцип взаимности никто не отменял".

"Но, безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам", - добавил представитель президента России.

Напомним, в воскресенье, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и еще 77 предприятий. "Страна" публиковала полный список попавших под ограничения предприятий.

Напомним, недавно Российский центр науки и культуры в Киеве (учреждение Россотрудничества) на одном из своих мероприятий назвал Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом". В МИД Украины назвали это посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.

После этого скандала СНБО Украины заявил о готовности рассмотреть вопрос закрытия Российского центра науки и культуры в Киеве, в случае если поступит соответствующий запрос.