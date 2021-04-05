Полиция в Дубае, который недавно признали столицей секс-туризма, задержала группу из 40 девушек, среди которых были украинки, позирующих обнаженными на балконе отеля.

Об этом пишет "The Sun".

В субботу, 3 апреля, в соцсетях появились ролики и фото обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы Dubai Marina. На них более десяти девушек позируют на камеру абсолютно голыми. Развратные кадры возмутили местную общественность, и в тот же день моделей задержала полиция.

Арабские шейхи в ярости: 12 голых девушек устроили фотосессию на балконе одного из небоскрёбов в Дубае. А там как бы законы Шариата, и даже поцелуй на публике может выйти боком. Участников съёмки уже арестовали, им грозят реальные сроки и штрафы pic.twitter.com/xLMbG9VVzQ — Лента.ру (@lentaruofficial) April 4, 2021

"Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны", — говорится в заявлении полиции Дубая.

Как рассказал "РИА Новости" представитель генконсульства России, после суде снимавшимся голыми на балконе отеля в Дубае девушкам, грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 38 тыс. грн) за нарушение законов ОАЭ о приличии.

Организатору мероприятия грозит до 1,5 лет тюрьмы и штраф в 50 тыс. дирхамов (около 364 тыс. грн)

Тем не менее в генконсульстве ожидают, что в связи с наступлением месяца Рамадана местные власти могут помиловать участников фотосессии. Уточняется, что среди 40 задержанных моделей оказались восемь россиянок. Кроме того, среди девушек есть гражданки Украины, Молдовы и Беларуси.

Позже, как сообщает телеграм-канал Mash, выяснилось, что одной из задержанных россиянок оказалась дочь российского олигарха Максима Воронина, бывшего банкира "Национального корпоративного банка", Алина.

При этом из скринов ее переписки, которую опубликовал канал, стало ясно, что девушка занималась не вполне статусной профессией, — что и привело ее на тот злосчастный балкон.

Также сообщается, что по делу о секс-вечеринке с голыми моделями в Дубае задержан IT-предприниматель Алексей Концов, основатель международной компании "Involta".

Концова обвиняют в нарушении общественных норм морали. Но по местным законам, его могут привлечь и по более тяжким статьям. Родственники предпринимателя уже попросили о помощи наших дипломатов.

Напомним, ранее мы писали, что мужчина вербовал украинок по заказу европейского порнорежиссера для продажи в сексуальное рабство.

Также сообщалось, что в Борисполе поймали одесситку, которая вербовала украинок для сексуальной эксплуатации в Турции.