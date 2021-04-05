Девушкам грозит полгода тюрьмы. Фото: Baza

Полиция в Дубае, который недавно признали столицей секс-туризма, задержала группу из 40 девушек, среди которых были украинки, позирующих обнаженными на балконе отеля. 

Об этом пишет "The Sun".

В субботу, 3 апреля, в соцсетях появились ролики и фото обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы Dubai Marina. На них более десяти девушек позируют на камеру абсолютно голыми. Развратные кадры возмутили местную общественность, и в тот же день моделей задержала полиция. 

"Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны", — говорится в заявлении полиции Дубая.

Фото Базы в Телеграме

Как рассказал "РИА Новости" представитель генконсульства России, после суде снимавшимся голыми на балконе отеля в Дубае девушкам, грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 38 тыс. грн) за нарушение законов ОАЭ о приличии.

Организатору мероприятия грозит до 1,5 лет тюрьмы и штраф в 50 тыс. дирхамов (около 364 тыс. грн)

Тем не менее в генконсульстве ожидают, что в связи с наступлением месяца Рамадана местные власти могут помиловать участников фотосессии. Уточняется, что среди 40 задержанных моделей оказались восемь россиянок. Кроме того, среди девушек есть гражданки Украины, Молдовы и Беларуси.

Позже, как сообщает телеграм-канал Mash, выяснилось, что одной из задержанных россиянок оказалась дочь российского олигарха Максима Воронина, бывшего банкира "Национального корпоративного банка", Алина.

Фото Mash в Телеграме

При этом из скринов ее переписки, которую опубликовал канал, стало ясно, что девушка занималась не вполне статусной профессией, — что и привело ее на тот злосчастный балкон.

Фото Mash в Телеграме

Пост Mash в Телеграме

Также сообщается, что по делу о секс-вечеринке с голыми моделями в Дубае задержан IT-предприниматель Алексей Концов, основатель международной компании "Involta".

Фото Mash в Телеграме

Концова обвиняют в нарушении общественных норм морали. Но по местным законам, его могут привлечь и по более тяжким статьям. Родственники предпринимателя уже попросили о помощи наших дипломатов.

Пост Mash в Телеграме

Напомним, ранее мы писали, что мужчина вербовал украинок по заказу европейского порнорежиссера для продажи в сексуальное рабство.

Также сообщалось, что в Борисполе поймали одесситку, которая вербовала украинок для сексуальной эксплуатации в Турции.

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