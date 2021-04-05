Момент похищения в Кишеневе беглого украинского экс-судьи Николая Чауса попал на видео. На ролике видно, как похитители закрывают двери белого буса и уезжают в неизвестном направлении.

Видео появилось в сети в понедельник, 5 апреля.

Похищение Чауса удалось запечатлеть очевидцам. За кадром слышно, что, по их словам, сумка похищенного осталась на месте инцидента. Также свидетели похищения обсуждают, что нужно записать номер буса, в который поместили Николая Чауса.

Что известно о похищении судьи Чауса в Молдове

О похищении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который скрывается с 2016 года в Молдове после объявления подозрения НАБУ, 3 апреля сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец со ссылкой на слова его супруги.

"Только что позвонила из Кишинева супруга моего бывшего клиента, экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, и сообщила, что ее супруга там выкрали. Она попросила помощи у всех, кто может повлиять на эту ситуацию. Полиция Молдовы уже начала расследование. Это не шутка и сегодня не 1 апреля", - написал Кравец.

В тот же день "Страна" поговорила с рядом источников, которые внимательно следят за развитием "дела Чауса".

Прежде всего они уточнили, что сейчас это дело находится на особом контроле у Офиса президента, потому что видится крайне перспективным способом нанести удар по Порошенко, по приказу которого Чауса незаконно вывезли из Украины в Молдову, во-вторых, по бывшему руководителю ГУР Бурбе, который, по некоторым данным, также участвовал в этой темной истории.

Бурба, как считают в Офисе президента, причастен к распространению версии о том, что руководство Офиса президента виновно в провале операции по "вагнеровцам". А потому его хотят "попустить". Также один из источников "Страны" уточнил, что судью Чауса похитили во время выхода из спортклуба.

Сразу сформировались три вероятные версии произошедшего

Никакого похищения не было, а была инсценировка самим Чаусом Как раз в марте суд последней инстанции в Молдове отказал ему в предоставлении убежища, а потому открывалась дорога к его экстрадиции в Украину; Похищения не было, а его задержали молдавские силовики по запросу Украины в плане подготовки к экстрадиции; Чауса похитили украинские спецслужбы, чтоб доставить в Киев и не возиться долго с официальной процедурой экстрадиции.

Ясность внесла полиция Молдовы. Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила факт похищения судьи Николая Чауса. По факту заведено уголовное дело.

По словам адвоката Чауса Юлиана Балана, Чауса похитила группа вооруженных мужчин в центре Кишинева. Он призвал всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить полиции и сказал, что инцидент заставляет его "сомневаться в способности государства защищать".

Вскоре следы Николая Чауса якобы нашлись в Румынии. Молдавские телеграм-каналы опубликовал фото человека с завязанными глазами. Нижняя часть его лица весьма похожа на Чауса. При этом у него забинтована кисть одной руки.

"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в текстовой подводке к фото в посте телеграм-канала "Молдавский перец".

По словам супруги экс-судьи, Чауса похитили из-за того, что он отказывался подавать повторное прошение о политическом убежище, хотя на него и давили люди соратника экс-президента Порошенко Александра Грановского.

Чаус, по данным многих источников, в 2016 году при содействии людей Порошенко был незаконно вывезен в Молдову (уже будучи под следствием в Украине). Соответственно, если он вернется в Киев и начнет давать показания, это может стать основанием для открытия уголовного дела против экс-президента и Грановского, а возможно, и против других лиц.

В интервью "Стране" Светлана Чаус рассказала, как ее мужа выкрали из Кишинева. Светлана Чаус также сообщила свою версию событий 2016 года, когда, по общепринятой трактовке, судья Чаус сбежал из Украины. По ее мнению, и сейчас, и пять лет назад, это было похищение.

Жена Чауса также обвинила замглавы Офиса президента в причастности к его похищению. Тот назвал это "бредом собачьим"

5 апреля молдавские правоохранители заявили, что похищением беглого украинского экс-судьи Николая Чауса занимались иностранцы. Они уже выехали из Молдовы в Украину. Одного из подозреваемых удалось задержать.