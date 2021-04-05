Ежедневно в Украине 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Только в период с 29 марта по 4 апреля правоохранители составили 1881 протоколов о нарушениях. Об этом в соцсети сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. По его словам, значительную часть нарушений удается зарегистрировать благодаря сигналам от неравнодушных граждан.

"Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе заведений развлекательных, питания, торговли", - говорится в сообщении.

Такде он опубликовал результаты контроля за неделю:

составлен 1881 админпротокол за нарушение правил карантина людей (всего с начала карантина - 85 982 админпротокола);

вынесено 11044 админпостановлений по факту неношения масок или респираторов (всего - 200 073 админпостановлений);

проверено 72387 субъектов хозяйствования. Выявлено 1095 нарушений, приостановлена работа 136 учреждений (из них 72 - учреждения досуга, 64 - питание).

Глава Нацполиции напомнил, что в Киеве, Чернигове и Николаеве в рамках усиленного карантина весь общественный транспорт переведен в режим спецперевозок.

"Полицейские проверяют наличие у пассажиров спецразрешений. Прошу всех с пониманием отнестись к этому требованию. Конечно, появляются и провокаторы, которые всеми силами пытаются "накрутить" и полицейских, и окружающих. Не поддавайтесь", - призвал Коименко.

Ранее "Страна" писала о том, что в "красном" Николаеве Нацгвардия заблокировала местный рынок из-за нарушения карантина.

Также мы сообщали, что в Полтаве протестующие против карантина перекрыли центр города. Фото.