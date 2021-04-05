Следственный комитет РФ возбудил уголовное производство по факту гибели ребенка на окраине Донецка в результате обстрела. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По данным следствия, 2 апреля 2021 года украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб 5-летний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения", - говорится в сообщении.

По ребенку, который погиб на Донбассе 3 апреля, ситуация следующая.

Вчера появились фото мальчика и видео с его бабушкой. Женщина, которая живет на неподконтрольной территории, рассказала местным журналистам, что 5-летнему Владику Шихову оторвало ногу при взрыве. И обвинила в этом украинских военных.

Поселок Александровское находится под Енакиево в 35-40 километрах от линии фронта. На этом основании в украинском сегменте соцсетей говорят, что история с гибелью ребенка - фейк.

Также высказываются предположения, что ребенок мог найти мину времен 2014-2015 годов, когда в этих местах шли бои. В "ДНР", напомним, говорили, что был удар украинского дрона.

Официально Киев случившегося не комментирует.

Детальнее - в нашем сюжете.

Ранее "Страна" писала о том, что спикер Госдумы Володин после гибели ребенка на Донбассе призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы.

Также мы сообщали, что в Донецке заявили об усилении обстрелов территории "ДНР".