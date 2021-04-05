Министерство здравоохранения Словении вслед за властями Нидерландов распорядилось временно приостановить вакцинацию от коронавируса людей моложе 60 лет препаратом производства британо-шведской компании AstraZeneca.

Об этом в понедельник, 5 апреля, информирует пресс-служба ведомства.

На данный момент Минздрав Словении ожидает результатов исследований, которые могут указать на связь между применением этого препарата и образованием тромбов у вакцинированных людей.

На данный момент известно о летальных случаях после прививки AstraZeneca, выявленных в Великобритании, Норвегии, Грузии, Германии, Норвегии и других странах.

В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжает рекомендовать вакцинацию AstraZeneca, назвав препарат безопасным.

Ранее мы писали, что американский завод Emergent BioSolutions компании Johnson&Johnson, который производит вакцину от коронавируса в Балтиморе, прекратил производство препарата от AstraZeneca. Такое решение было принято из-за недавней ошибки, в результате которой ингредиенты вакцин были случайно смешаны.