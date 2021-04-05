Молдавские правоохранители выяснили, что похищением беглого украинского экс-судьи Николая Чауса, занимались иностранцы. Они уже выехали из Молдовы в Украину. Одного из подозреваемых удалось задержать.

Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Молдовы Павла Войку сообщает Newsmaker.

По словам Войку, подразделения МВД Молдовы проводят расследование, и им уже удалось установить личности части организаторов похищения и задержать одного подозреваемого.

"Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут", - сказал Войку.

По данным министра внутренних дел Молдовы, иностранцы, причастные к похищению, уже покинули Молдову - они пересекли границу с Украиной. Следствие установило, что переписка организаторов велась на украинском языке. Для их поимки молдавские правоохранители хотят обратиться к украинским коллегам в международный розыск.

"Чаус - гражданин Украины, против которого в 2016 году в Украине возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах. В 2017 году Чаус незаконно пересек молдавскую границу и попросил в республике политического убежища. Ему отказали, но он опротестовал решение властей в суде. Сейчас дело рассматривает Высшая судебная палата. Украинские правоохранители неоднократно обращались к нам с запросами о высылке Чауса, но пока у него статус попросившего убежища, мы не можем его депортировать. При этом он может свободно путешествовать по стране и выезжать за границу", - сказал Войку.

Напомним, о похищении Николая Чауса стало известно 3 апреля. Происшествие предала огласке его супруга, позже информацию о ЧП подтвердили в полиции Кишенева.

По мнению супруги Николая Чауса, ее супруга похитили, поскольку окончательно решил вернуться в Украину и давать показания правоохранительным органам. Его показания могут стать основанием для открытия уголовного дела против экс-президента и Грановского, а возможно, и против других лиц.

Также мы писали о том, что жена Чауса обвинила замглавы Офиса президента Андрея Смирнова в причастности к его похищению, тот назвал это "бредом собачьим".