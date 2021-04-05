Запорожский автомобильный завод может вернуться к выпуску ZAZ Lanos, но уже не на основе Daewoo. В сети появилось фото обновленного авто 2021 модельного года. Об этом пишет издание Uamotors.

ЗАЗ начал активное сотрудничество с французским автопроизводителем Renault, который в прошлом году представил третье поколение бюджетного автомобиля Dacia Logan.

В каком виде эта модель попадет в Украину - пока неизвестно. Бюджетный бренд Dacia не представлен на украинском рынке, а глобальная стратегия Renault предусматривает постепенный отход от бюджетных моделей. По данным издания, производство нового поколения Logan готовятся перенести на ЗАЗ, таким образом и получится новый Lanos.

Dacia Logan очень напоминает новый ZAZ Lanos. Фото: uamotors.com.ua

Можно предположить, что большая часть машинокомплектов для сборки будет поступать из Румынии. Однако, украинский автомобиль получит новые фары и радиаторную решетку.

Добавим, что проект возрождения популярной бюджетной модели уже давно в работе. В 2007 году был показан прототип новинки. Планировалось запустить серийное производство в 2009 году, но этого не произошло.

Напомним, что в конце 2017 года глава корпорации "УкрАВТО" Тариэл Васадзе заявил, что Запорожский автомобильный завод "остановил производство популярной модели "Ланос".

Также "Страна" писала о том, что в минувшем году украинцы зарегистрировали на 3% меньше авто, чем в 2019-м.