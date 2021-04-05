В Кремле, комментируя наращивание российских войск на границе с Украиной в Ростовской области, заявили, что армия РФ на своей территории передвигается в том направлении, в котором считает нужным. Другие страны не должны быть этим обеспокоены, потому что Россия "не представляет угрозы ни для одной страны мира".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет ТАСС.

"Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны", - сказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Путна, "это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности".

"Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозы для Украины", - заявил Песков, добавив что РФ "всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности".

Напомним, информация о стягивании российских войск к границе с Украиной появилась еще в конце марта. Об этом нардепам на заседании Верховной Рады доложил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

После этого последовала реакция западных стран на происходящее в районе российско-украинской границы. Так, в США подтвердили данные о наращивании там российских войск и объявили о "потенциально неминуемом кризисе". А американский президент Джо Байден 2 апреля впервые провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и также обсудил с ним эту тему.

В МИД ФРГ заявили, что Германия внимательно следит за ситуацией на российско-украинской границе.

Кроме того, совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной прошло в НАТО.

Между тем в Кремле еще раньше заявили, что переброска российских войск к границе с Украиной "не должна беспокоить другие страны".