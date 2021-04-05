В Кремле после гибели ребенка на Донбассе заявили, что считают важным обеспечить безопасность всех жителей неподконтрольных территорий Донбасса.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, это трагедия. Конечно, все это является этими горькими последствиями неурегулированности ситуации. Более того, последствиями роста напряженности на линии разграничения", - заявил Песков журналистам в понедельник.



Также представитель Кремля заявил, что "чрезвычайно важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были исполнены, и чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность всех граждан - не только детей, но и всех граждан самопровозглашенных республик".

Слова Пескова прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Песков заявил, что считают важным обеспечить безопасность всех жителей неподконтрольных территорий Донбасса.

В общем, в Кремле еще раз дали понять, что окажут военную поддержку "ДНР/ЛНР" в случае наступления Украины", - говорится в сообщении.

Что ранее заявляла Россия о необходимости защищать местных

Заявления о готовности защищать жителей Донбасса от агрессии военных звучат в России не впервые

7 марта, после того, как в марте Денис Пушилин заявил, что Киев готовится возобновить военные действия, первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Александр Шерин сообщил, что Россия готова защищать неподконтрольный Донбасс от украинских войск.

16 марта жителей Донбасса с российскими паспортами в России назвали "гражданами России, которые имеют все права", и призвали разрешить им участвовать в выборах.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников тогда заявил, что Центризбирком работает над организацией процесса голосования.

23 марта на Донбассе от пули снайпера погиб 71-летний пенсионер. Это была одна из первых жертв среди мирных граждан после фактического срыва перемирия.

В Украине факт гибели гражданского на неподконтрольной территории не признали. На следующий день штаб ООС выпустил заявление, в котором назвал данные о снайперах ВСУ фейком. Вскоре началось значительное усиление боевых действий

3 апреля так называемая "ДНР" сообщила об активизации обстрелов на Донбассе. В "республике" заявили, что из-за беспилотника ВСУ на окраине города погиб пятилетний ребенок. (В этот же день в штабе ООС сообщил, что на подконтрольной территории Донбасса ранены бойцы ВСУ и мирный житель, без информации о ребенке).

Погибшим пятилетним ребенком, по данным сепаратистов, оказался Владислав Шихов 2016 года рождения из поселка Александровское под Енакиево. Это примерно в 35-40 километрах от линии фронта.

Представители "ДНР" тогда призвали международных наблюдателей зафиксировать действия, в которых они обвинили ВСУ, а также обвинили власти Украины в продолжающихся нарушениях перемирия, игнорировании норм Женевской конвенции и гуманитарного права.

В тот же день Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что после гибели ребенка в Донецке нужно обсудить вопрос об исключении Украины из Совета Европы.

По его мнению, трагедия произошла "с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств". Также он назвал президента Владимира Зеленского "актером", который играет роль в чужом сценарии.

По его мнению, ПА ОБСЕ и ПАСЕ должны требовать объяснений от Украины и оценить произошедшее.