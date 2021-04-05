На фоне сообщений о передвижении войск РФ у границы с Украиной в сети начали появляться видео, как эшелоны с украинскими танками едут на Донбасс.

Ролик публикуют в соцсетях в понедельник, 5 апреля.

Очевидец, который заснял поезд с украинскими танками, указывает в описании к ролику, что события разворачиваются в Днепре (Днепропетровская область граничит с Донецкой - Ред.).

Как происходило обострение на Донбассе в марте - апреле 2020 года

Об обострении на Донбассе все активнее говорят по обе стороны линии разграничения еще с конца февраля.

19 февраля разрешение открывать огонь по противнику получили бойцы ВСУ. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что каждый командир должен исходя из обстановки быстро принимать решение об уместности открытия огня, если появляется угроза жизни военнослужащих.

Слова Данилова полностью шли вразрез с пунктом заключенного в июле перемирия, в котором говорится следующее: "Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать координационный механизм".

3 марта власти "ДНР" дали разрешение стрелять по украинским позициям. Подобные меры в Донецке объяснили нарушениями Киевом комплекса мер, направленных на соблюдение перемирия.

После этого глава украинской делегации в ТКГ заявил об одностороннем выходе "ДНР" из режима перемирия.

"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей", - озвучил свою позицию Кравчук.

После этого в Кремле обвинили Киев в массовых нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. А в Госдуме заявили о готовности защищать жителей неподконтрольного Донбасса от Вооруженных сил Украины.

Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Александр Шерин тогда сообщил, что Россия готова защищать неподконтрольный Донбасс от украинских войск. Он напомнил, что жители ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной программе, а Россия должна защищать своих граждан.

С новой силой об эскалации на Донбассе заговорили в конце марта.

26 марта произошла крупная военная потеря - под огнем противника погибли четверо бойцов ВСУ.

Сначала указывалось, что они погибли под минометным огнем, но на заседании Верховной Рады командующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что они погибли от снайперского огня.

На том же заседании Хомчак указал на стягивание российских войск к украинским границам в Брянской и Воронежской области РФ и в Крыму

Позже эту информацию озвучили и в США. Там в связи с наращиванием российских войск на границе с Украиной заявили о "потенциально неминуемом кризисе".

1 апреля, в Кремле, комментируя переброску войск РФ к границе с Украиной, заявили, что это "не должно беспокоить другие страны".

"Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и добавил, что РФ принимает "необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей".

В тот же день украинская разведка заявила о подготовке России к "миротворческим" действиям в регионе.

На фоне обострения на востоке Украины прошли переговоры Зе и Байдена. Говорили, главным образом, об обострении на Донбассе.

"Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - заявили в Вашингтоне по итогу беседы.

В день переговоров продолжалась эскалация. 3 апреля ВСУ сообщили, что под Шумами, в районе Горловки на мине неизвестного происхождения подорвался военнослужащий.

Также украинские войска сообщили, что противник обстрелял Красногоровку, после чего двое местных жителей получили ранения.

Вместе с тем, в соцсетях продолжают публиковать фото танков, бронетранспортеров и артиллерии, которые движутся к линии фронта не только с российской, но и с украинской стороны.