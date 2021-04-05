Евгений Шевченко остался под домашним арестом. Фото: "Страна"

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора ОГПУ. Агент НАБУ Евгений Шевченко остается под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

"Согласен с решением суда, для меня главное - это оставаться на свободе. Коллегия судей видит, что доказательства прокурора беспочвенны, и отправлять меня за решетку нет смысла", - заявил Шевченко после окончания заседания.

Со своей стороны, Шевченко также подал ходатайство про отмену меры пресечения как таковой, но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

Напомним, Шевченко вместе с Семеном Семенченко подозревается в создании частной армии и незаконных поставках оружия.

26 марта Печерский райсуд столицы отправил его в СИЗО до 24 мая. Однако 30 марта Шевченко вышел из СИЗО внеся залог.

Сегодня прокурор потребовал изменить меру пресечения агенту НАБУ Евгению Шевченко на содержание под стражей без залога.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.