Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора ОГПУ. Агент НАБУ Евгений Шевченко остается под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

"Согласен с решением суда, для меня главное - это оставаться на свободе. Коллегия судей видит, что доказательства прокурора беспочвенны, и отправлять меня за решетку нет смысла", - заявил Шевченко после окончания заседания.

Со своей стороны, Шевченко также подал ходатайство про отмену меры пресечения как таковой, но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

Напомним, Шевченко вместе с Семеном Семенченко подозревается в создании частной армии и незаконных поставках оружия.

26 марта Печерский райсуд столицы отправил его в СИЗО до 24 мая. Однако 30 марта Шевченко вышел из СИЗО внеся залог.

Сегодня прокурор потребовал изменить меру пресечения агенту НАБУ Евгению Шевченко на содержание под стражей без залога.