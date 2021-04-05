Суд оставил агента НАБУ Евгения Шевченко под домашним арестом
Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора ОГПУ. Агент НАБУ Евгений Шевченко остается под круглосуточным домашним арестом.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.
"Согласен с решением суда, для меня главное - это оставаться на свободе. Коллегия судей видит, что доказательства прокурора беспочвенны, и отправлять меня за решетку нет смысла", - заявил Шевченко после окончания заседания.
Со своей стороны, Шевченко также подал ходатайство про отмену меры пресечения как таковой, но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.
Напомним, Шевченко вместе с Семеном Семенченко подозревается в создании частной армии и незаконных поставках оружия.
26 марта Печерский райсуд столицы отправил его в СИЗО до 24 мая. Однако 30 марта Шевченко вышел из СИЗО внеся залог.
Сегодня прокурор потребовал изменить меру пресечения агенту НАБУ Евгению Шевченко на содержание под стражей без залога.