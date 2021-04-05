В Запорожье трое малолетних детей вынесли кассу из местной эко-лавки. Добычей злоумышленников в медицинских масках стали 8 тысяч гривен. Однако далеко уйти юным грабителям не удалось, они были задержаны, а на место ЧП вызвали полицию. Об этом сообщает телеграм-канал "Это Запорожье".

"Это что-то новенькое. Трое бандюганов бомбанули кассу эко-лавки на 8000 гривен. Разруливать вопрос приехал батя", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео запечатлены трое мальчиков, которым на вид не более 5-8 лет. Рядом с ними полицейские и судя по всему вызванные на место происшествия родственники.

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